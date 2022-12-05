Польский журналист считает, что Россию все равно бы не пустили на ЧМ-2022 в Катар

Напомним, Польша отказалась лететь в Москву и призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) дисквалифицировать подопечных Валерия Карпина. Томчик считает, что у россиян не было никаких шансов выступить на Чемпионате мира — 2022 в Катаре