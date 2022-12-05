Польский журналист считает, что Россию все равно бы не пустили на ЧМ-2022 в Катар

Журналист спортивного издания Piłka Nożna Ярослав Томчик высказался о бойкоте поляков матча стыкового раунда к чемпионату мира — 2022 против сборной России.
Напомним, Польша отказалась лететь в Москву и призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) дисквалифицировать подопечных Валерия Карпина. Томчик считает, что у россиян не было никаких шансов выступить на Чемпионате мира — 2022 в Катаре
«Вы могли в плей-офф попасть и на любую другую команду. Но, мне кажется, на кого бы вы ни попали – Россию бы все равно выкинули с турнира. Это было решение ФИФА, а не федерации Польши», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Сборная Польши покинула чемпионат мира — 2022, уступив в 1/8 финала Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.