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Луис Энрике решил уйти с поста главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022 в Катаре

Спорт
Луис Энрике решил уйти с поста главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022 в Катаре

Наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике окончательно принял решение оставить свой пост после завершения Чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Некоторые СМИ еще осенью сообщали о желании специалиста вернуться к клубной работе. В качестве возможных вариантов для продолжения карьеры Энрике назывались лондонский «Челси» и испанская «Барселона». В итоге тренер решил уйти с поста главного тренера национальной сборной после окончания Чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре, сообщает издание Marca.

Испанцы полагают, что на вакантное место одним из основных претендентов будет считаться Марселино. Специалист в Ла Лиге тренировал «Расинг», «Севилью», Вильярреал», «Валенсию» и «Атлетик» из Бильбао.
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