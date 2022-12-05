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Отельер Кирилл Кудинов назвал актуальные для 2023 года инвестиционные инструменты

Экономика
Отельер Кирилл Кудинов назвал актуальные для 2023 года инвестиционные инструменты

2022 год выдался очень необычным для инвесторов и преподнес много сюрпризов. В связи с уникальными экономическими и политическими событиями инвестиционные инструменты вели себя по-разному, но совершенно точно — не так как многие планировали. Тем не менее вопрос грамотного сбережения и преумножения денег в кризис актуален как никогда. Основатель инвестиционно-строительной компании «Инрейт», отельер, инвестор Кирилл Кудинов в беседе с ФАН рассказал, какие инвестиционные инструменты будут актуальны в 2023 году.

Так, по словам эксперта, банковские вклады являются одним из самых надежных и доступных видов инвестиционных инструментов. Однако в этом случае можно говорить только о сохранении денег, а не их приумножении.

«В 2022 году процент по банковским вкладам колебался от шести до 22%. К сожалению, высокие ставки длились очень недолго, и уже к концу лета опустились до уровня шести или восьми процентов. Несмотря на то, что инструмент считается одним из самых надежных и доступных, сегодняшний процент сопоставим с официальной инфляцией. А это значит, что в лучшем случае можно говорить только о сохранении денег, а не о приумножении», — объяснил собеседник ФАН.
Отельер Кирилл Кудинов назвал актуальные для 2023 года инвестиционные инструменты

Облигации федерального займа — также являются консервативным инструментом, используемым для сохранения денег.

«В период владения облигациями компания-эмитент выплачивает вам процент (как правило, несколько более высокий, чем у вкладов). Самые надежные бумаги предлагают государственные компании. Также облигации могут размещать и частные компании. Доходность по ним выше, чем у государственных, но выше и риски. Также важно помнить, что доход с облигаций облагается 13-процентным налогом (чего нет у вкладов)», — отметил Кирилл Кудинов.

Золото, по словам специалиста, также является одним из инструментов, которые позволят надежно сохранить сбережения. В отличие от вкладов и облигаций инвестор не получает фиксированный процент. Доход обеспечивается благодаря росту стоимости самого драгоценного металла.

«Важно учитывать, что инвестиционное золото необходимо хранить в депозитарии, что потребует дополнительных затрат. Также необходимо учитывать разницу между курсом покупки и продажи. Эти факторы негативно сказываются на доходности золота, которое в 2022 году и без того показало отрицательную доходность. Но есть и хорошая новость. С 1 марта 2022 года правительство отменило НДС при покупке золотых слитков», — обратил внимание инвестор.
Отельер Кирилл Кудинов назвал актуальные для 2023 года инвестиционные инструменты

Одним из наиболее популярных инструментов инвестирования традиционно выступает недвижимость. Здесь важной особенностью является то, что на недвижимом имуществе можно зарабатывать, как на росте самого актива, так и на арендных платежах.

«В зависимости от региона рост квадратного метра колеблется от пяти до 20% в год. Доход от аренды до 10% годовых. Таким образом недвижимость, даже в кризис может показать от 10 до 30% годовых. При чем у инвестора есть возможность выбирать различные виды недвижимости. Это могут быть квартиры, апартаменты, коммерческая недвижимость, офисы и другие», — добавил Кирил Кудинов.

Россияне все чаще интересуются валютами дружественных стран. Ранее доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов рекомендовал обращать внимание на ряд факторов, которые сделают инвестицию выгодной.
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