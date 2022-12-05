Отельер Кирилл Кудинов назвал актуальные для 2023 года инвестиционные инструменты

2022 год выдался очень необычным для инвесторов и преподнес много сюрпризов. В связи с уникальными экономическими и политическими событиями инвестиционные инструменты вели себя по-разному, но совершенно точно — не так как многие планировали. Тем не менее вопрос грамотного сбережения и преумножения денег в кризис актуален как никогда. Основатель инвестиционно-строительной компании «Инрейт», отельер, инвестор Кирилл Кудинов в беседе с ФАН рассказал, какие инвестиционные инструменты будут актуальны в 2023 году.
Так, по словам эксперта, банковские вклады являются одним из самых надежных и доступных видов инвестиционных инструментов. Однако в этом случае можно говорить только о сохранении денег, а не их приумножении.
«В 2022 году процент по банковским вкладам колебался от шести до 22%. К сожалению, высокие ставки длились очень недолго, и уже к концу лета опустились до уровня шести или восьми процентов. Несмотря на то, что инструмент считается одним из самых надежных и доступных, сегодняшний процент сопоставим с официальной инфляцией. А это значит, что в лучшем случае можно говорить только о сохранении денег, а не о приумножении», — объяснил собеседник ФАН.
Облигации федерального займа — также являются консервативным инструментом, используемым для сохранения денег.
«В период владения облигациями компания-эмитент выплачивает вам процент (как правило, несколько более высокий, чем у вкладов). Самые надежные бумаги предлагают государственные компании. Также облигации могут размещать и частные компании. Доходность по ним выше, чем у государственных, но выше и риски. Также важно помнить, что доход с облигаций облагается 13-процентным налогом (чего нет у вкладов)», — отметил Кирилл Кудинов.
Золото, по словам специалиста, также является одним из инструментов, которые позволят надежно сохранить сбережения. В отличие от вкладов и облигаций инвестор не получает фиксированный процент. Доход обеспечивается благодаря росту стоимости самого драгоценного металла.
«Важно учитывать, что инвестиционное золото необходимо хранить в депозитарии, что потребует дополнительных затрат. Также необходимо учитывать разницу между курсом покупки и продажи. Эти факторы негативно сказываются на доходности золота, которое в 2022 году и без того показало отрицательную доходность. Но есть и хорошая новость. С 1 марта 2022 года правительство отменило НДС при покупке золотых слитков», — обратил внимание инвестор.
Одним из наиболее популярных инструментов инвестирования традиционно выступает недвижимость. Здесь важной особенностью является то, что на недвижимом имуществе можно зарабатывать, как на росте самого актива, так и на арендных платежах.
«В зависимости от региона рост квадратного метра колеблется от пяти до 20% в год. Доход от аренды до 10% годовых. Таким образом недвижимость, даже в кризис может показать от 10 до 30% годовых. При чем у инвестора есть возможность выбирать различные виды недвижимости. Это могут быть квартиры, апартаменты, коммерческая недвижимость, офисы и другие», — добавил Кирил Кудинов.
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