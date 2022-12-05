Отельер Кирилл Кудинов назвал актуальные для 2023 года инвестиционные инструменты

2022 год выдался очень необычным для инвесторов и преподнес много сюрпризов. В связи с уникальными экономическими и политическими событиями инвестиционные инструменты вели себя по-разному, но совершенно точно — не так как многие планировали. Тем не менее вопрос грамотного сбережения и преумножения денег в кризис актуален как никогда. Основатель инвестиционно-строительной компании «Инрейт», отельер, инвестор Кирилл Кудинов в беседе с ФАН рассказал, какие инвестиционные инструменты будут актуальны в 2023 году.