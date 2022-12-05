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Слова Де Брюйне об отсутствии шансов у Бельгии выиграть ЧМ спровоцировали драку в раздевалке

Спорт
Слова Де Брюйне об отсутствии шансов у Бельгии выиграть ЧМ спровоцировали драку в раздевалке

Лидер национальной сборной Бельгии Кевин Де Брюйне своим интервью перед стартом Чемпионата мира — 2022 в Катаре спровоцировал драку в раздевалке команды.

Хавбек заявил, что у бельгийцев нет шансов на победу в главном турнире четырехлетия. Одной из основных проблем Де Брюйне считает средний возраст команды, сообщает американское издание The Athletic. После слов одного из лучших футболистов мира в раздевалке атмосфера ухудшилась настолько, что дело дошло до рукоприкладства.

Сборная Бельгии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира — 2022, сыграв в заключительном туре группового этапа нулевую ничью с Марокко. Наставник команды Роберто Мартинес сразу после игры подал в отставку с поста главного тренера, передает RT.
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