Слова Де Брюйне об отсутствии шансов у Бельгии выиграть ЧМ спровоцировали драку в раздевалке

Хавбек заявил, что у бельгийцев нет шансов на победу в главном турнире четырехлетия. Одной из основных проблем Де Брюйне считает средний возраст команды, сообщает американское издание The Athletic. После слов одного из лучших футболистов мира в раздевалке атмосфера ухудшилась настолько, что дело дошло до рукоприкладства.