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Роналду расстроен из-за замен в матчах Чемпионата мира — 2022 в Катаре

Спорт
Роналду расстроен из-за замен в матчах Чемпионата мира — 2022 в Катаре

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен действиями наставника команды Фернанду Сантуша во время Чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Звездный футболист полагает, что тренер слишком рано его меняет в играх главного турнира четырехлетия. Однако, стоит отметить, что сам Сантуш всегда занимает позицию Роналду в любых разногласиях, которые возникают в раздевалке, передает издание CMjornal.

Представители Федерации футбола Португалии (ФФП) не собираются разбираться в возможном конфликте между Роналду и Сантушем. Футболисты должны сосредоточиться на главной задаче — выход в финал Чемпионата мира — 2022.
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