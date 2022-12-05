Роналду расстроен из-за замен в матчах Чемпионата мира — 2022 в Катаре

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен действиями наставника команды Фернанду Сантуша во время Чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Звездный футболист полагает, что тренер слишком рано его меняет в играх главного турнира четырехлетия. Однако, стоит отметить, что сам Сантуш всегда занимает позицию Роналду в любых разногласиях, которые возникают в раздевалке, передает издание CMjornal.
Представители Федерации футбола Португалии (ФФП) не собираются разбираться в возможном конфликте между Роналду и Сантушем. Футболисты должны сосредоточиться на главной задаче — выход в финал Чемпионата мира — 2022.