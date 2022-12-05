Роналду расстроен из-за замен в матчах Чемпионата мира — 2022 в Катаре

Звездный футболист полагает, что тренер слишком рано его меняет в играх главного турнира четырехлетия. Однако, стоит отметить, что сам Сантуш всегда занимает позицию Роналду в любых разногласиях, которые возникают в раздевалке, передает издание CMjornal.