Месси считает Испанию и Бразилию главными фаворитами ЧМ-2022 в Катаре

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, подводя итоги группового этапа Чемпионата мира — 2022 в Катаре, назвал Бразилию и Испанию главными фаворитами турнира.
Один из лучших игроков планеты отметил выступление «селесао». Месси остался впечатлен игрой сборной Бразилии на групповом этапе, несмотря на поражение в заключительной встрече от Камеруна (0:1). Месси также отметил Испанию.
«Испания играет очень хорошо, несмотря на то что все сложилось так, как сложилось. Но они вышли в плей-офф, четко понимая, что делают, когда контролируют мяч на длительных отрезках матча», —приводит слова аргентинца Ole.
Сборная Аргентины в 1/8 финала оказалась сильнее Австралии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Лионеля Скалони.