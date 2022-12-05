Цорн считает, что сборная России по футболу смогла бы выйти из группы на ЧМ-2022

Функционер полагает, что подопечные Валерия Карпина смогли бы отобраться на мундиаль через стыковые матчи. Напомним, сборная России должна была сыграть против Польши в марте текущего года, однако польская сторона бойкотировала встречу. Цорн считает, что если бы команде Карпина дали возможность по спортивному принципу выступить на чемпионате мира — 2022, то она смогла бы выйти из группы.