Цорн считает, что сборная России по футболу смогла бы выйти из группы на ЧМ-2022

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн оценил перспективы сборной России по футболу, если бы команде дали возможность сыграть на Чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Функционер полагает, что подопечные Валерия Карпина смогли бы отобраться на мундиаль через стыковые матчи. Напомним, сборная России должна была сыграть против Польши в марте текущего года, однако польская сторона бойкотировала встречу. Цорн считает, что если бы команде Карпина дали возможность по спортивному принципу выступить на чемпионате мира — 2022, то она смогла бы выйти из группы.
«Я думаю, она бы смогла выйти из группы. Если посмотреть на сборную, которая сейчас есть, то там молодые качественные ребята, всегда способны показать характер», — цитирует немецкого специалиста «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).