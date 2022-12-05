Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Стерлинг пропустил матч сборной Англии в 1/8 ЧМ-2022 из-за ограбления его дома

Спорт
Стерлинг пропустил матч сборной Англии в 1/8 ЧМ-2022 из-за ограбления его дома

Полузащитник национальной сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала Чемпионата мира — 2022 в Катаре из-за ограбления.

Хавбек покинул расположение команды и отправился в Лондон. Грабители ворвались в дом Стерлинга и забрали часы футболиста стоимостью в 300 тыс. фунтов стерлингов, передает британский таблоид The Sun. Отмечается, что во время нападения на месте событий находились супруга и ребенок полузащитника. На данный момент неизвестно, сможет ли Стерлинг помочь своей команде в четвертьфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре, сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Сборная Англии в 1/4 финала сыграет против Франции. Встреча состоится 10 декабря на стадионе «Аль-Бэйт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
стерлинг сборная англии футбол чемпионат мира — 2022
Военкоры ФАН
Лучшие в аду