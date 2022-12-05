Стерлинг пропустил матч сборной Англии в 1/8 ЧМ-2022 из-за ограбления его дома

Хавбек покинул расположение команды и отправился в Лондон. Грабители ворвались в дом Стерлинга и забрали часы футболиста стоимостью в 300 тыс. фунтов стерлингов, передает британский таблоид The Sun. Отмечается, что во время нападения на месте событий находились супруга и ребенок полузащитника. На данный момент неизвестно, сможет ли Стерлинг помочь своей команде в четвертьфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре, сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.