Вильфанд: аномальные холода уйдут с европейской части РФ к концу недели

Аномальные холода на европейской части России сменятся в конце рабочей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог отметил, что в конце первой половины недели центр, Урал и Поволжье закрашены густым синим цветом, что говорит о температуре ниже нормы на 7-10 градусов. В четверг отрицательные отклонения от нормы ожидаются только на юге Приволжского федерального округа.
Температура придет к климатической норме. Потепление в европейскую часть России принесут южные ветра с западной составляющей, указал он. Это приведет к увеличению облачности и осадкам.