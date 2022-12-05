Вильфанд: аномальные холода уйдут с европейской части РФ к концу недели

Метеоролог отметил, что в конце первой половины недели центр, Урал и Поволжье закрашены густым синим цветом, что говорит о температуре ниже нормы на 7-10 градусов. В четверг отрицательные отклонения от нормы ожидаются только на юге Приволжского федерального округа.