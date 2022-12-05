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Вильфанд: аномальные холода уйдут с европейской части РФ к концу недели

Общество
Вильфанд: аномальные холода уйдут с европейской части РФ к концу недели

Аномальные холода на европейской части России сменятся в конце рабочей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в конце первой половины недели центр, Урал и Поволжье закрашены густым синим цветом, что говорит о температуре ниже нормы на 7-10 градусов. В четверг отрицательные отклонения от нормы ожидаются только на юге Приволжского федерального округа.

Температура придет к климатической норме. Потепление в европейскую часть России принесут южные ветра с западной составляющей, указал он. Это приведет к увеличению облачности и осадкам.
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