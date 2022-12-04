Сборная Франции обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Французы обошли сборную Польши со счетом 3:1, обеспечив себе выход в четвертьфинал Чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Матч 1/8 финала ЧМ-2022 между командами Франции и Польши завершился на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Победу одержали французы и вышли в четвертьфинал мундиаля. Игра завершилась со счетом 3:1.
Француз Оливье Жиру первым забил в ворота противника, а второй и третий голы были от форварда Килиана Мбаппе. Поляк Роберт Левандовский забил гол в добавленное время.
Победители встретятся в 1/4 финала с сильнейшим из пары Англии и Сенегала. Они проведут игру 4 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.