Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 4 декабря.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были отражены попытки атак ВСУ на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Лиманском направлениях. В районе населенного пункта Червоная Диброва (Луганская Народная Республика, ЛНР) уничтожены 3 диверсионно-разведывательные группы украинских войск. Совокупные потери противника составили порядка 230 человек личного состава, уничтожено большое количество военной техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 69 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 187 районах. В районе поселка Диброва (Донецкая Народная Республика, ДНР) поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в районах Григоровки и Марково — 2 противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
В Запорожской области уничтожен склад вооружения и боеприпасов ВСУ. В Харьковской области поражена нефтебаза, с которой снабжалась топливом украинская группировка на Купянском направлении.
Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25 ВВС Украины в ДНР. Средства противовоздушной обороны уничтожили 9 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Перехвачены 5 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в ЛНР и Запорожской области. В Херсонской и Запорожской областях сбиты в воздухе 2 противорадиолокационные ракеты HARM.
Запорожская область
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 4 декабря украинские войска обстреляли поселок Михайловка. Он предположил, что ВСУ пытаются заставить жителей покинуть свои дома.
Херсонская область
В Херсонской области задержаны диверсанты, планировавшие подрывную деятельность в регионе. У задержанных изъяли десятки единиц оружия.
ДНР
С начала суток украинские вооруженные формирования открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка, Каштановое, Яковлевка, Горловка, Зайцево, Троицкое, Майорск, Новолуганское.
В Донецке в результате обстрелов получили ранения не менее 6 человек, включая ребенка. Зафиксированы многочисленные повреждения жилой застройки, а также здания школы и магазина. Кроме того, украинские снаряды разорвались рядом с футбольным стадионом «Донбасс-Арена» и расположенной неподалеку от него гостиницей. В Новолуганском ранен мирный житель, нанесен ущерб зданиям школы и котельной.
В СМИ появилась информация об окружении боевиков так называемого «Грузинского легиона» под Бахмутом. Сообщения впоследствии подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Киеву известно как минимум о 5 ликвидированных грузинских боевиках, а также ранении их командира.
ЛНР
С начала суток ВСУ открывали огонь по Алчевску и Кременной, применив артиллерию и РСЗО HIMARS. В Алчевске при атаке повреждения получили Индустриальный техникум ДонГТИ, а также общежитие.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что специалисты Центра информационно-психологических операций ВСУ готовят постановочные материалы, призванные дискредитировать военнослужащих ВС РФ. По его словам, в подконтрольных украинским войскам приграничных городах ЛНР зафиксированы факты работы вооруженной группы людей с фото- и видеоаппаратурой и спутниковыми средствами связи. Они расспрашивают местных жителей о «зверствах» российских войск и местах стихийных захоронений гражданского населения.
Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал об обстановке в приграничном населенном пункте Кременная. По его словам, продуктов в местных магазинах хватает, однако есть недостаток в медикаментах, многие аптеки закрыты. Кроме того, из-за нестабильной работы банков у многих жителей Кременной есть проблемы с получением социальных выплат. В результате постоянных обстрелов со стороны ВСУ из города эвакуировались более половины граждан.
Украина
Железнодорожная инфраструктура в Харьковской области получила повреждения. Об этом сообщает главное управление национальной полиции по региону, по информации которого под удар попали объекты в Купянском и Волчанском районах.
Украина завершает работы по созданию ударного беспилотника, применить его планируется до конца года. Об этом заявила пресс-секретарь государственного концерна «Укроборонпром» Наталья Сад. По ее словам, специалистам предстоит провести испытания под действием средств радиоэлектронной борьбы.
Киев намерен сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака через трубопровод Тольятти — Одесса, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его сведениям, украинские спецслужбы планируют организовать взрывы на территории Одесского припортового завода, чтобы разрушить подвесные перекрытия и инфраструктуру цеха перегрузки. Это предполагается выдать за последствия ракетного удара, якобы нанесенного ВС РФ. Провокация, рассказал источник, курируется представителями спецслужб Великобритании, находящимися в Одессе.
Власти Украины заявили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном по программе Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), общая масса груза составила 30 тысяч тонн. Утром Киев сообщал о прибытии в африканскую страну первой партии зерна весом 25 тысяч тонн.
Минздрав Украины призвал медучреждения прекратить плановые госпитализации из-за продолжающегося конфликта и угрозы работы «в экстремальных условиях» на неопределенный срок.
Германия в текущем году примет порядка 1,2 миллиона беженцев — это больше чем на пике миграционного кризиса в 2015 году (890 тысяч человек). К настоящему моменту только с Украины в ФРГ прибыло более 1 миллиона человек, также поступило более 180 тысяч запросов о предоставлении убежища от уроженцев стран Ближнего Востока и Южной Азии.