События на Украине к 21:00 4 декабря: Киев обстреливает Запорожскую область, в Донбассе сбит Су-25 ВСУ

В Донецке в результате обстрелов получили ранения не менее 6 человек, включая ребенка. Зафиксированы многочисленные повреждения жилой застройки, а также здания школы и магазина. Кроме того, украинские снаряды разорвались рядом с футбольным стадионом «Донбасс-Арена» и расположенной неподалеку от него гостиницей. В Новолуганском ранен мирный житель, нанесен ущерб зданиям школы и котельной.