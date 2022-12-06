Он этого достоин: артист Матвейчук призвал дать под руководство Александру Балуеву театр

В данном случае, я имею в виду то, что он дебютировал как театральный режиссер в жанре музыкального спектакля. Он дебютировал как артист музыкального жанра в проекте «Территория страсти». Сейчас он снял свое кино, которое завоевало очень высокие награды на многих конкурсах, в том числе международных. Этот человек не боится рисковать и живет полной жизнью. Не боится что-то потерять, как очень многие артисты, которые чего-то достигли и сидят — боятся сделать шаг в сторону и поэтому катятся вниз. Наверное, вот эта жажда жизни, творчества, натура настоящего художника и отличает Александра Балуева от многих артистов. Я не говорю, что от всех, но от многих.