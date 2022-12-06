Он этого достоин: артист Матвейчук призвал дать под руководство Александру Балуеву театр

Российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер театра и кино Александр Балуев родился 6 декабря 1958 года. На сегодняшний день артист снялся в 120 кинокартинах. Что выделяет этого артиста на фоне остальных его коллег по творческому цеху? Каковы его наиболее отличительные черты, как человека, и как профессионала? Какое его качество можно назвать особенно редким и ценным? Своим мнением по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью ФАН поделился актер, композитор, продюсер, певец Глеб Матвейчук.
— Вы работали с Александром Балуевым только на одном проекте «Отель» или были и другие?
— Я с ним много где работал. На проекте «Отель» я участвовал в качестве артиста и композитора. Работал с ним и в «Территории страсти». Еще в антрепризном спектакле «Признание». Буквально неделю назад у нас закончились гастроли в Крыму. В октябре у нас был большой тур по десяти городам на юге: Геленджик, Анапа, Сочи, потом мы перебрались в Екатеринбург, Нижний Тагил. В общем, общаемся и сотрудничаем достаточно долго. Так же есть определенные проекты, которые мы хотим воплотить в будущем.
— Сразу видно, что вы достаточно хорошо знакомы с этим артистом. Что вы можете рассказать о нем? Каков он, Александр Балуев?
— Он настоящий человек. Его отличает то, что он очень справедливый. Он всегда говорит то, что думает, не носит никаких масок. Если человек не нравится ему, тот всегда сразу узнает об этом от него.
— На ваш взгляд, что выделяет этого артиста на фоне других его коллег по творческому цеху?
— Мне кажется, главное его отличие в том, что он верен самому себе, своим принципам и поэтому он честен не только в отношении себя и других людей, но и своей профессии.
— Может быть хотите еще что-то добавить к этому вызывающему уважение списку достоинств?
— Мне кажется, это один из немногих [артистов], кто сохранил лицо в профессии: не продавался в какие-то совсем уж низкопробные сериалы или проекты с, скажем так, низкой культурной составляющей. Даже если он и был замечен в несерьезных проектах, он всегда держал определенную марку качества. Наверное, этим он отличается.
— Что ж это все замечательные качества. Впрочем, по большей части они говорят об Александре Балуеве как о человеке. А что отличает этого артиста в профессиональном плане?
— Самое главное то, что этот человек не боится экспериментировать. Он поистине народный артист, хотя он не является даже заслуженным. Ему очень сложно ходить по улицам, потому что его узнает каждый человек, не через одного, а каждый. Будучи таким известным и состоявшимся, не побоюсь этого слова, легендарным артистом, он не боится экспериментировать. Включается в проекты, которые, скажем так, каким-то образом могут подпортить его репутацию.
В данном случае, я имею в виду то, что он дебютировал как театральный режиссер в жанре музыкального спектакля. Он дебютировал как артист музыкального жанра в проекте «Территория страсти». Сейчас он снял свое кино, которое завоевало очень высокие награды на многих конкурсах, в том числе международных. Этот человек не боится рисковать и живет полной жизнью. Не боится что-то потерять, как очень многие артисты, которые чего-то достигли и сидят — боятся сделать шаг в сторону и поэтому катятся вниз. Наверное, вот эта жажда жизни, творчества, натура настоящего художника и отличает Александра Балуева от многих артистов. Я не говорю, что от всех, но от многих.
— На ваш взгляд, есть какая-то его актерская работа, которую можно назвать одной из самых ярких, интересных в его карьере к настоящему моменту?
— На самом деле, мне очень нравятся многие его работы, но я очень люблю фильмы с Верой Глаголевой, где он снимался. Очень нравится его работа в «Кандагаре», я считаю, там он самый лучший. Без конца можно перечислять. У Александра дар от бога, поэтому какую его актерскую работу ни возьми, она интересная, с очень художественно выверенным образом.
— Поскольку сегодня день рождения Александра Балуева, разумеется, хотим спросить, чего хотите пожелать имениннику?
— Мне кажется, самое главное — здоровья и сил. Я знаю, что у него большие творческие планы и в кино, и в театре. Так что самое главное — сил, терпения. Хочу пожелать ему, чтобы в министерстве, где ведают этими вопросами, наконец-то обратили свое внимание и дали человеку театр. Он этого достоин.