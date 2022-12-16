Бюрократия и нерасторопность стали препятствием для реформы Вооруженных сил в Германии

Как сообщает со ссылкой на источники в правительстве ФРГ издание Financial Times, за истекший срок, парламентский орган, созданный для выделения денег на программы модернизации армии, провел лишь одно заседание. Причиной стало то, что у министерства обороны не было предложений по закупкам, которые можно было бы представить на рассмотрение. Следующее заседание комиссии состоится не ранее февраля.