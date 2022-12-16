Бюрократия и нерасторопность стали препятствием для реформы Вооруженных сил в Германии

Берлин, 16 декабря. Вооруженные силы Германии до сих пор не получили финансирование в рамках объявленной в феврале программы по усилению Бундесвера на 100 миллиардов евро. Виной всему оказались многочисленные бюрократические препоны.
Как сообщает со ссылкой на источники в правительстве ФРГ издание Financial Times, за истекший срок, парламентский орган, созданный для выделения денег на программы модернизации армии, провел лишь одно заседание. Причиной стало то, что у министерства обороны не было предложений по закупкам, которые можно было бы представить на рассмотрение. Следующее заседание комиссии состоится не ранее февраля.
Срыв программы усиления армии вызвал вопросы как со стороны зарубежных партнеров Германии, так и со стороны оппозиции.
«Господин канцлер, вы нарушаете свое обещание парламенту и особенно Бундесверу», — заявил в ходе заседания парламента лидер оппозиции Фридрих Мерц, обращаясь к Олафу Шольцу.
Мерц отметил, что оборонный бюджет на 2023 год не только не увеличится, но и сократится на 300 млн евро в соответствии с текущими планами правительства. По его словам, отсутствие действий со стороны Германии привело к недоверию со стороны НАТО и союзников.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2021 году вооруженные силы Германии получили финансирование в размере 46,9 млрд евро. В то же время, чтобы достичь выполнения критериев НАТО, расходы должны были вырасти до 75,5 млрд евро.
По мнению председателя комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, создание специального фонда является правильным сигналом. Вместе с тем она подчеркнула, что для реализации поставленных целей необходимо провести тщательную подготовку.
«Некоторые люди начинают проявлять нетерпение по поводу того, куда идут деньги и на что их следует потратить. Но вы не можете пойти в супермаркет и потратить 100 миллиардов евро просто так», — уверена она.
Специалист по оборонной политике Германии в Европейском совете по международным отношениям Ульрике Франке считает, что правительства ФРГ десятилетиями пренебрегали нуждами Вооруженных сил, поэтому необходимо время для изменения ситуации.
По мнению аналитиков, масштаб необходимых обновлений и пополнения запасов требует бюрократической перестройки. Согласно анализу Кристиана Меллинга из Немецкого совета по международным отношениям, Федеральное управление оборудования, технологий и поддержки Бундесвера, которое отвечает за военные закупки, способно осваивать лишь около 9 миллиардов евро в год. Без его трансформации программа усиления армии обречена на провал.
«Все знают, что система обороны и закупок потерпела крах. Потребуются огромные усилия, чтобы заставить ее снова работать», — заявил он.