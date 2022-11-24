Мать Водяновой поделилась воспоминаниями о первой встрече с брошенной дочерью

Мать модели Натальи Водяновой Лариса Кусакина вспомнила, как прошла ее первая встреча с найденной спустя 20 лет дочерью. Все это время девочка жила в США.
Кусакина приняла решение отдать четвертую дочь в детский дом после ее рождения, так как семья находилась на грани нищеты. Девочку по имени Маша удочерила пара из США, которая дала ей имя Дженнифер. Лишь спустя 20 лет Водяновой удалось отыскать сестру.
По словам Кусакиной, их первая встреча с Дженнифер прошла в французской квартире Водяновой. Девочка с понимаем отнеслась к решению матери.
«Дженни была ко мне очень внимательна и нежна, буквально не отходила ни на шаг. Она понимала, как мне было непросто. Знаете, держать за руку своего ребенка, которого видела лишь несколько раз после рождения — это и радостно, и очень горько. Я понимала, что эта красивая взрослая девушка выросла без меня и я ничего о ней не знаю, что знает о своем ребенке каждая мать: что ее радует, что тревожит, чем она дорожит, как смотрит на окружающий мир», — рассказала Кусакина в беседе с «Антенной-Телесемь».
Также мать Водяновой добавила, что огромной проблемой при общении с младшей дочерью стал языковой барьер. Дженнифер не знает русского языка, а Кусакина — английского.