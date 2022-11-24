Мать Водяновой поделилась воспоминаниями о первой встрече с брошенной дочерью

Кусакина приняла решение отдать четвертую дочь в детский дом после ее рождения, так как семья находилась на грани нищеты. Девочку по имени Маша удочерила пара из США, которая дала ей имя Дженнифер. Лишь спустя 20 лет Водяновой удалось отыскать сестру.