В Южной Корее отреагировали на «вульгарные выражения» сестры Ким Чен Ына

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон не проявила элементарный уровень вежливости по отношению к властям Южной Кореи. Такое заявление сделали в Сеуле.
В Министерстве объединения Южной Кореи отреагировали на «вульгарные выражения» сестры лидера КНДР Ким Чен Ына. Официальный Сеул разочарован поведением политика.
«Мы считаем очень прискорбным то, что замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны в вульгарных выражениях, не проявив даже самого элементарного уровня вежливости», — процитировали ведомство в агентстве Ренхап.
Ранее в Сеуле допустили введение санкций против КНДР. Ким Е Чжон в ответ на такое заявление назвала президента Южной Кореи и его команду «идиотами».