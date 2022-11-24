Российский хоккеист Александр Овечкин забил 790-й гол в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 790-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Хоккеисты «Вашингтона» минувшей ночью обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, состоявшаяся на «Кэпитал Уан-Арене», закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. Автором решающего гола стал капитан «столичных» Александр Овечкин. Эта шайба стала для 37-летнего нападающего 790-й за карьеру в НХЛ.
Более того, Овечкин отметился результативной передачей. Российский хоккеист был признан первой звездой матча в Вашингтоне.