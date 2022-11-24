СК проверит данные о казни мирных жителей в Херсоне и Харьковской области

Сотрудники Следственного комитета России проведут процессуальную проверку по факту информации о казнях и массовых зачистках мирных жителей в Харьковской области и Херсоне. Об этом сообщили представители ведомства.
Сведения об убийствах граждан бойцами Вооруженных сил Украины появились в социальных сетях. В частности, речь идет о расправах в населенном пункте Малая Рогань под Харьковом.
Сейчас стражи порядка выясняют все детали преступлений. При наличии оснований виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.