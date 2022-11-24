Петербургский снег выкашивает стариков, или Вновь проигранная битва за «снежный урожай»

Напомним, снег в Петербурге стал уже традиционным злом: здесь с ним не умеют и не хотят бороться. Практически ежегодно власти региона изображают бурную подготовку к зимнему сезону и столь же часто с треском проигрывают битву за «снежный урожай». Правительство систематически оправдывается нехваткой снегоуборочной техники и рабочих рук, но отчего-то принимать меры не спешит. В итоге страдают горожане и, что самое обидное, уязвимые перед превратностями петербургских улиц старики.