Петербургский снег выкашивает стариков, или Вновь проигранная битва за «снежный урожай»

Петербургский снег, не успев толком прижиться на улицах Северной столицы, уже становится причиной многочисленных происшествий. Все чаще жители города жалуются на черные снежные лужи на проезжей части, из-за чего проход по пешеходным переходам чреват порчей обуви и брызгами от проезжающих авто. Кроме того, вырос риск травматизма на тротуарах.
Так, уже с утра в городских Telegram-каналах появляются жалобы на инциденты, случившиеся накануне. Пользовательница Алла пишет, что ее дедушка получил травму, но не может добраться в травмпункт, поскольку ему некому помочь:
«Привет всем. Кто знает, есть в Питере услуга травматолог и рентген на дом? Вчера вечером звонила дедушке в СПб, пожаловался, что днем поскользнулся и упал на тротуаре, так как под снегом оказался лед! Сильно ушиб локоть и бедро. В травму само собой в таком состоянии 82-летний человек поехать не может, лежит теперь дома болеет. Мать в командировке в Москве, так что помочь дедушке некому. Чтоб чиновникам самим всю зиму падать на неубранном льду и застревать в сугробах!»
Сама корреспондент ФАН накануне вечером с трудом попала внутрь своего авто, полностью промочив обувь в черной жиже из талого снега, в которой обнаружила после работы машину. Если бы снег убирали в течение дня, таких неприятностей удалось бы избежать. А теперь остается только выяснять, кому выставлять счет за погубленные ботинки.
Напомним, снег в Петербурге стал уже традиционным злом: здесь с ним не умеют и не хотят бороться. Практически ежегодно власти региона изображают бурную подготовку к зимнему сезону и столь же часто с треском проигрывают битву за «снежный урожай». Правительство систематически оправдывается нехваткой снегоуборочной техники и рабочих рук, но отчего-то принимать меры не спешит. В итоге страдают горожане и, что самое обидное, уязвимые перед превратностями петербургских улиц старики.