Росавиация утвердила авиакомпании, которые получат субсидии в 2023 году

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило результаты отбора авиакомпаний, которые получат субсидии в 2023 году.
Всего в отборе приняли участие 16 перевозчиков. Как рассказали в Росавиации, субсидии получили авиакомпании «Якутия», «Алроса», «Сибирь», NordStar, Smartavia, Red Wings Airlines, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», I-Fly и Utair.
Как правило, субсидирование распространяется на рейсы в Новосибирск, Красноярск, Якутск, Магадан, Норильск и Петропавловск-Камчатский. На реализацию программы выделено несколько миллиардов рублей.
Росавиация запланировала проверку 600 самолетов зарубежного производства до конца года. До введения антироссийских санкций надзор за ними осуществляли власти Бермудских островов и Ирландии.