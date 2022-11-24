В Саратове нашли живой пропавшую девочку-подростка спустя две недели

Благополучно завершились поиски 17-летней жительницы Саратова, об исчезновении которой стало известно почти две недели назад. Об этом сообщили представители отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По данным организации, 11 ноября девушка ушла из дома в 3-м Овсяном проезде. Бабушке она сказала, что отправилась в магазин, однако обратно не вернулась. Родные забили тревогу и обратились за помощью к специалистам.
Правоохранители и добровольцы приступили к обследованию территории. Подростка удалось найти. Пока нет информации о том, где пропавшая находилась все это время. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.