Сбежавшая за границу Хаматова получила награду в номинации «Актриса года» в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая из России еще весной, стала обладательницей театральной премии в Латвии. Покинувшую родину артистку признали актрисой года за границей.
Хаматову отметили в рамках ежегодной латвийской театральной премии «Ночь лицедеев». Церемония награждения состоялась 23 ноября. Артистка получила приз в номинации «Актриса года» за спектакль Post Scriptum, поставленный в Новом Рижском театре, говорится на сайте премии.
Напомним, Хаматова сбежала из России вместе с детьми. Актриса выбрала Латвию, поскольку у нее давно есть дом в этой стране. Артистка неоднократно критиковала родину из-за границы.