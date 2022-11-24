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Сбежавшая за границу Хаматова получила награду в номинации «Актриса года» в Латвии

Шоу-бизнес
Сбежавшая за границу Хаматова получила награду в номинации «Актриса года» в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая из России еще весной, стала обладательницей театральной премии в Латвии. Покинувшую родину артистку признали актрисой года за границей.

Хаматову отметили в рамках ежегодной латвийской театральной премии «Ночь лицедеев». Церемония награждения состоялась 23 ноября. Артистка получила приз в номинации «Актриса года» за спектакль Post Scriptum, поставленный в Новом Рижском театре, говорится на сайте премии.

Напомним, Хаматова сбежала из России вместе с детьми. Актриса выбрала Латвию, поскольку у нее давно есть дом в этой стране. Артистка неоднократно критиковала родину из-за границы.
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