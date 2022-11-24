Украинский дипломат Кислица стал посмешищем для постпредства России после действий в ООН

Глава украинской миссии в ООН Сергей Кислица продемонстрировал неприемлемое поведение. Дипломат позволил себе грубое высказывание в адрес российского руководства.
Кислица стал посмешищем для постпредства России после действий в ООН. Российский дипломат Дмитрий Полянский отреагировал на неприличные жесты и высказывания представителя Украины в Сети.
«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — написал Полянский.
Ранее Кислица прокомментировал заседание Совбеза ООН, которое инициировал Киев. Дипломат назвал «одной из ужасных обязанностей» выслушивать речь представителя России. Кислица опубликовал такое сообщение в Twitter. Текст он сопроводил своей фотографией в футболке с нецензурной надписью. Более того, на снимке продемонстрировал неприличный жест.