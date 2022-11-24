Баранец объяснил, чем обернутся для западной техники ВСУ зимние морозы

Снежная и морозная зима на Украине поможет ВС РФ уничтожить боевую технику противника, в том числе западного производства. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Баранец сообщил в своей статье о традиционном «союзнике» ВС РФ, который поможет уничтожить технику ВСУ, назвав его «генерал Мороз».
«Если еще "фурычащая" (в большинстве еще советская) украинская техника приспособлена к низким температурам, то у нежной западной возникают проблемы с горючим и смазками. Ей подавай специальные. Сиди и жди цистерну из Берлина, Парижа или Варшавы», — подчеркнул обозреватель.
Любая поломка или даже обычное техобслуживание в подобных условиях станет кошмаром и лишит ВСУ бронетехники и вооружения западного производства, в том числе разрекламированные киевским режимом РСЗО HIMARS, уверен Баранец.
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