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Баранец объяснил, чем обернутся для западной техники ВСУ зимние морозы

Армия
Баранец объяснил, чем обернутся для западной техники ВСУ зимние морозы

Снежная и морозная зима на Украине поможет ВС РФ уничтожить боевую технику противника, в том числе западного производства. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Баранец сообщил в своей статье о традиционном «союзнике» ВС РФ, который поможет уничтожить технику ВСУ, назвав его «генерал Мороз».

«Если еще "фурычащая" (в большинстве еще советская) украинская техника приспособлена к низким температурам, то у нежной западной возникают проблемы с горючим и смазками. Ей подавай специальные. Сиди и жди цистерну из Берлина, Парижа или Варшавы», — подчеркнул обозреватель.

Любая поломка или даже обычное техобслуживание в подобных условиях станет кошмаром и лишит ВСУ бронетехники и вооружения западного производства, в том числе разрекламированные киевским режимом РСЗО HIMARS, уверен Баранец.

Ранее «Царьград» рассказал о российском аналоге реактивной системы залпового огня HIMARS.
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