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Мэр Нижнекамска встретился в Казани с мобилизованными земляками

Общество
Мэр Нижнекамска встретился в Казани с мобилизованными земляками

Глава города Нижнекамска Республики Татарстан Рамиль Муллин с коллегами 23 ноября посетил в Казани мобилизованных земляков. Об этом сообщил сам чиновник в социальных сетях.

Как информирует издание «KAZANFIRST», представители Нижнекамска во главе с мэром города передали военнослужащим привет из дома, а также привезли для них гуманитарный груз, собранный неравнодушными горожанами. Делегаты пожелали вставшим на защиту Отечества землякам хорошей службы и благополучного возвращения домой после выполнения воинского долга целыми и невредимыми. Нижнекамцы – настоящие герои, заявил Муллин.

Кроме того, руководитель города выразил сердечную благодарность жителям Нижнекамска, которые переживают за своих мобилизованных земляков и оказывают им всевозможную помощь.
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