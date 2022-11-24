Мэр Нижнекамска встретился в Казани с мобилизованными земляками

Глава города Нижнекамска Республики Татарстан Рамиль Муллин с коллегами 23 ноября посетил в Казани мобилизованных земляков. Об этом сообщил сам чиновник в социальных сетях.
Как информирует издание «KAZANFIRST», представители Нижнекамска во главе с мэром города передали военнослужащим привет из дома, а также привезли для них гуманитарный груз, собранный неравнодушными горожанами. Делегаты пожелали вставшим на защиту Отечества землякам хорошей службы и благополучного возвращения домой после выполнения воинского долга целыми и невредимыми. Нижнекамцы – настоящие герои, заявил Муллин.
Кроме того, руководитель города выразил сердечную благодарность жителям Нижнекамска, которые переживают за своих мобилизованных земляков и оказывают им всевозможную помощь.