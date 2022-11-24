Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ксения Бородина пожаловалась на отцов своих дочерей

Шоу-бизнес
Ксения Бородина пожаловалась на отцов своих дочерей

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на отцов своих дочерей. Она заявила, что бизнесмен Юрий Будагов не помогает совсем, а Курбан Омаров перечисляет каждый месяц небольшую сумму.

«Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться», — заявила Бородина в социальных сетях.

Отец Маруси Будагов при этом остался с телеведущей в прекрасных отношениях. Она без проблем пускает его в дом и дает видеться с дочерью, чего не скажешь про Омарова. Пара развелась со скандалом и Бородина не желает его видеть, но не запрещает общаться с Теоной.
бородина телеведущая дочь дети семья будагов Омаров
Военкоры ФАН
Лучшие в аду