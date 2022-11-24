Ксения Бородина пожаловалась на отцов своих дочерей

Отец Маруси Будагов при этом остался с телеведущей в прекрасных отношениях. Она без проблем пускает его в дом и дает видеться с дочерью, чего не скажешь про Омарова. Пара развелась со скандалом и Бородина не желает его видеть, но не запрещает общаться с Теоной.