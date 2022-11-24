Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на отцов своих дочерей. Она заявила, что бизнесмен Юрий Будагов не помогает совсем, а Курбан Омаров перечисляет каждый месяц небольшую сумму.
«Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться», — заявила Бородина в социальных сетях.
Отец Маруси Будагов при этом остался с телеведущей в прекрасных отношениях. Она без проблем пускает его в дом и дает видеться с дочерью, чего не скажешь про Омарова. Пара развелась со скандалом и Бородина не желает его видеть, но не запрещает общаться с Теоной.