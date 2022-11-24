Священника осудили за оргию с проститутками на церковном алтаре в США

В американском штате Луизиана перед судом предстал священник. Он признан виновным в оргии, которую устроил на алтаре в церкви.
Клирик Трэвис Кларк пригласил двух проституток. Девушки взяли для остроты секс-игрушки. Интимные атрибуты они разложили на алтаре, затем началась оргия.
Мимо церкви в поздний час проходил мужчина. Он решил посмотреть, почему в религиозном заведении горит свет. Прохожий стал очевидцем сексуальных утех, после чего обо всем узнали полиция и епархия.
Священник уже выплатил компенсацию, потому что алтарь был признан оскверненным, его сожгли. Замена обошлась в 8 тысяч долларов. Клирик полностью признал вину и отделался трехлетним сроком заключения условно.