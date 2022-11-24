Зеленский призвал Совбез ООН остановить «энергетический террор» РФ после ударов по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский во время внеочередного заседания Совета Безопасности ООН призвал мировое сообщество остановить «энергетический террор» России.
Глава государства во время обращения к Совбезу пригласил представителей ООН проинспектировать критически важные объекты украинской инфраструктуры.
Зеленский подчеркнул, что после ракетных ударов 23 ноября без света остались 11 регионов страны.
Ранее сообщалось, что Кишинев и несколько районов Молдавии остались без электричества после взрывов на Украине.