Провалившихся под лед мальчиков спасли в Москве

Опасный инцидент произошел в Москве на Большом Графском пруду. Проходившая мимо женщина заметила, что дети провалились под лед и не вынырнули. Она сразу вызвала сотрудников МЧС, но еще до их прибытия другие прохожие смогли достать потерпевших из полыньи, сообщает Life.