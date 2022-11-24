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Провалившихся под лед мальчиков спасли в Москве

Происшествия
Провалившихся под лед мальчиков спасли в Москве

Прохожие помогли вытащить из холодной воды двух мальчиков, провалившихся под лед.

Опасный инцидент произошел в Москве на Большом Графском пруду. Проходившая мимо женщина заметила, что дети провалились под лед и не вынырнули. Она сразу вызвала сотрудников МЧС, но еще до их прибытия другие прохожие смогли достать потерпевших из полыньи, сообщает Life.

Подоспевшие полицейские и спасатели обеспечили прибытие бригады скорой помощи. Детей госпитализировали. Одному из них оказывают медицинскую помощь специалисты Морозовской больницы.
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