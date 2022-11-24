Аналитик Васильев заявил об удачном моменте для покупки валюты

Эксперт отметил, что для сохранения средств стоит выбрать валюты дружественных стран. Одним из вариантов может стать юань. Китай уже внедряет цифровую форму этой валюты, тогда как США только ведут соответствующие разработки. Это может создать угрозу для текущей долларовой системы, сообщает «Подмосковье сегодня».