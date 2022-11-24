Аналитик Васильев заявил об удачном моменте для покупки валюты

Спрос на доллар и евро в России стал существенно ниже, чем ранее. Особенно это заметно на фоне весеннего ажиотажа на валютном рынке, рассказал в беседе с «Прайм» финансовый аналитик Михаил Васильев.
«По сравнению с весенним ажиотажем и осенним всплеском спред между покупкой и продажей долларов сейчас снизился. Причем это относится как к безналичным, так и наличным долларам и евро. В этом смысле валюту теперь выгоднее покупать», — сказал он.
Эксперт отметил, что для сохранения средств стоит выбрать валюты дружественных стран. Одним из вариантов может стать юань. Китай уже внедряет цифровую форму этой валюты, тогда как США только ведут соответствующие разработки. Это может создать угрозу для текущей долларовой системы, сообщает «Подмосковье сегодня».