Двое уральцев ответят перед судом за убийство и расчленение собутыльника лобзиком

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух 26-летних мужчин, обвиняемых в жестоком убийстве знакомого. Тело своей жертвы злоумышленники расчленили с помощью электролобзика.
По данным региональной прокуратуры, 6 декабря 2021 года в квартире на улице Строителей в Камышлове обвиняемые распивали алкогольные напитки с двумя приятелями. В ходе застолья преступники задумали убить хозяина квартиры на почве личной неприязни.
Для этого они пригласили мужчину в ванну, где нанесли более 30 ударов ножом по различным частям тела. Второго собутыльника фигуранты также ранили в живот и кисти рук, чтобы он не смог помочь другу.
На следующий день подсудимые ножами и электрическим лобзиком расчленили труп. Душегубы смыли часть внутренних органов в туалете, другие останки выбросили в мусорные баки у дома, голову спрятали в холодильнике. Оставшиеся части тела они вынесли на промышленную территорию и сожгли.
Ранее жительница Златоуста зарезала и расчленила сожителя во время бытовой ссоры, сообщало издание URA.RU.