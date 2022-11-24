Правоохранители задержали в подмосковной Дубне гаражных воров

Сотрудникам полиции подмосковной Дубны поступили заявления от двоих местных жителей, сообщивших о кражах из своих гаражей. Украдены были четыре автомобильных колеса и лодочный мотор. Ущерб составил 250 тысяч рублей.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», спустя несколько дней во время оперативно-розыскных мероприятий стражи закона остановили два авто иностранного производства для проверки документов. Водители машин занервничали, и дорожные полицейские решили осуществить досмотр иномарок. В машинах были найдены ранее похищенные предметы и различные инструменты для вскрытия замков.
Подозреваемыми оказались двое мужчин 35 и 42 лет, прибывших из Чувашии и уже имевших проблемы с законом. Воров задержали и отправили в отдел полиции, где те признались в содеянном и сообщили подробности кражи.
Сейчас правонарушители находятся в СИЗО и на них заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража), а оперативники проверяет фигурантов на причастность к другим подобным нарушениям закона, совершенным в Подмосковье.