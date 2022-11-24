Европейским покупателем СПГ с российского проекта «Портовая» стала Греция

Уже третий груз с российского завода готовится к заходу на греческий приемный терминал «Ревитус». Еще одним направлением поставок СПГ с «Портовой» является только Калининград. Раньше они не представляли для «Газпрома» коммерческой выгоды, поскольку регион обеспечивался более дешевым трубопроводным газом транзитом через Литву, однако сейчас эта стратегия теряет актуальность, отмечают эксперты.