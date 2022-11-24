Европейским покупателем СПГ с российского проекта «Портовая» стала Греция

«Газпром» нашел европейского покупателя на сжиженный природный газ (СПГ), произведенный в рамках проекта «Портовая». Рынком сбыта для топлива стала Греция, пишет «Коммерсантъ».
Уже третий груз с российского завода готовится к заходу на греческий приемный терминал «Ревитус». Еще одним направлением поставок СПГ с «Портовой» является только Калининград. Раньше они не представляли для «Газпрома» коммерческой выгоды, поскольку регион обеспечивался более дешевым трубопроводным газом транзитом через Литву, однако сейчас эта стратегия теряет актуальность, отмечают эксперты.
Танкеры «Псков» и «Великий Новгород» с продукцией «Портовой СПГ» уже разгружались на приемном терминал на острове Ревитуса 3 октября и 16 ноября. Сейчас «Псков» с российским топливом снова находится у Суэцкого канала. После прохода по нему судно может направиться в Грецию, сообщает издание со ссылкой на источник.