Польские политики призвали власти ФРГ предоставить Украине ЗРК Patriot

Лидер польской правящей партии PiS Ярослав Качиньский и глава военного ведомства страны Мариуш Блащак призвали власти ФРГ предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Ранее Берлин пообещал отправить Варшаве системы ПВО Patriot, после падения зенитной ракеты ВСУ на польской территории, что привело к гибели двух мирных жителей.
«Я направил обращение в Берлин с предложением разместить батареи Patriot на Украине у западной границы. Это защитит Украину от ракетных ударов, а также обезопасит нашу восточную границу», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее в Польше указали на две главные ошибки киевского режима при выстраивании отношений с Варшавой, об этом информировал «Царьград».