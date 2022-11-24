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Польские политики призвали власти ФРГ предоставить Украине ЗРК Patriot

Армия
Польские политики призвали власти ФРГ предоставить Украине ЗРК Patriot

Лидер польской правящей партии PiS Ярослав Качиньский и глава военного ведомства страны Мариуш Блащак призвали власти ФРГ предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее Берлин пообещал отправить Варшаве системы ПВО Patriot, после падения зенитной ракеты ВСУ на польской территории, что привело к гибели двух мирных жителей.

«Я направил обращение в Берлин с предложением разместить батареи Patriot на Украине у западной границы. Это защитит Украину от ракетных ударов, а также обезопасит нашу восточную границу», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее в Польше указали на две главные ошибки киевского режима при выстраивании отношений с Варшавой, об этом информировал «Царьград».
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