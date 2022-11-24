Мать Натальи Водяновой впервые рассказала, почему отдала в приют младшую дочь

Мать известной модели Натальи Водяновой Лариса Кусакина впервые рассказала о самом тяжелом поступке в своей жизни. Женщине пришлось отдать в приют младшую дочь из-за нищеты.
Кусакина пыталась заработать на жизнь сразу на трех работах, а появление на свет еще одной дочери стало настоящим испытанием. Тогда многодетная мать решилась на отчаянный шаг, но с надеждой на светлое будущее.
«Я растерялась: было понятно, что в одиночку троих маленьких детей, одна из которых инвалид, не потяну. Мы и так-то жили, мягко говоря, не богато, а тут рисовалась совсем уж мрачная перспектива жизни впроголодь. И тогда как вариант спасения от неминуемой нищеты возникла мысль написать отказную от ребенка, а потом забрать его домой при первой возможности», — рассказала Кусакина в интервью журналу «Антенна-Телесемь».
Как раз в это время у Водяновой стали вырисовываться перспективы в модельном бизнесе и она была уверена, что сможет помочь матери. Однако найти младшую Машу так и не вышло. Модель даже нанимала частных детективов, но поиски не дали результатов. Спустя время Дженнифер, так теперь зовут русскую девушку, сама нашла родных с помощью сервиса по отслеживанию родственников.