Мать Натальи Водяновой впервые рассказала, почему отдала в приют младшую дочь

Как раз в это время у Водяновой стали вырисовываться перспективы в модельном бизнесе и она была уверена, что сможет помочь матери. Однако найти младшую Машу так и не вышло. Модель даже нанимала частных детективов, но поиски не дали результатов. Спустя время Дженнифер, так теперь зовут русскую девушку, сама нашла родных с помощью сервиса по отслеживанию родственников.