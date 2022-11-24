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Провалившаяся в яму с кипятком девочка вышла из состояния шока в Омске

Происшествия
Провалившаяся в яму с кипятком девочка вышла из состояния шока в Омске

Появилась информация о состоянии 12-летней девочки, которая провалилась в яму с кипятком в Омске. Школьница уже вышла из состояния шока, и врачи оценивают ее состояние как стабильное, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

По словам представителей ведомства, сейчас подросток находится под наблюдением врачей. После консультации со специалистами из Приволжского федерального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ в больницу заказали дополнительные медикаменты. В ближайшее время будет проведена перевязка.

Инцидент произошел 22 ноября на улице Карбышева, где в результате прорыва теплотрассы частично обрушился асфальт. Рядом с пострадавшей были ее подруги, которые и вытащили девочку из заполненной кипятком ямы.

Правоохранители полагают, что причиной случившегося является халатность работников МП «Тепловая компания», которые вовремя не проверили износостойкость труб. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
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