Пентагон: операция ВС Турции в Сирии угрожает американским военным

Турецкая военная операция на севере Сирии представляет угрозу для безопасности американских военных, а обострение ситуации поставит под удар многолетний прогресс в борьбе с террористами. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Недавние авиаудары в Сирии напрямую угрожают безопасности американских военнослужащих, находящихся в Сирии для борьбы с ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил военный, призвав Анкару к деэскалации ситуации.
Отметим, США поддерживают запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Более того, американские военные находятся в Сирии незаконно, без разрешения официального Дамаска и санкции Совбеза ООН.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация