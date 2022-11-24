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Пентагон: операция ВС Турции в Сирии угрожает американским военным

Армия
Пентагон: операция ВС Турции в Сирии угрожает американским военным

Турецкая военная операция на севере Сирии представляет угрозу для безопасности американских военных, а обострение ситуации поставит под удар многолетний прогресс в борьбе с террористами. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Недавние авиаудары в Сирии напрямую угрожают безопасности американских военнослужащих, находящихся в Сирии для борьбы с ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил военный, призвав Анкару к деэскалации ситуации.

Отметим, США поддерживают запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК). Более того, американские военные находятся в Сирии незаконно, без разрешения официального Дамаска и санкции Совбеза ООН.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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