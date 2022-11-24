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В Мордовии пришлось тушить вспыхнувшую «Газель»

Происшествия
В Мордовии пришлось тушить вспыхнувшую «Газель»

Сотрудники МЧС России по Мордовии оценивают последствия возгорания автомобиля в Рузаевском районе.

Как пояснили в ведомстве, днем поступил сигнал о возгорании автомобиля «Газель» на автотрассе «Нижний Новгород — Саратов». На борьбу с огнем выехала бригада сотрудников МЧС из ПСЧ-4, сообщают «Известия Мордовии».

Спасатели прибыли на место ЧП, когда машина вовсю горела, но быстро ее потушили. Автомобиль выгорел на площади в два квадратных метра. Жертв и пострадавших удалось избежать. Расследование продолжается.
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