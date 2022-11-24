В Мордовии пришлось тушить вспыхнувшую «Газель»

Сотрудники МЧС России по Мордовии оценивают последствия возгорания автомобиля в Рузаевском районе.
Как пояснили в ведомстве, днем поступил сигнал о возгорании автомобиля «Газель» на автотрассе «Нижний Новгород — Саратов». На борьбу с огнем выехала бригада сотрудников МЧС из ПСЧ-4, сообщают «Известия Мордовии».
Спасатели прибыли на место ЧП, когда машина вовсю горела, но быстро ее потушили. Автомобиль выгорел на площади в два квадратных метра. Жертв и пострадавших удалось избежать. Расследование продолжается.