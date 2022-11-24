Бразилию пишем, США в уме: почему Болсонару хотел оспорить результаты выборов

Решение Жаира Болсонару оспорить результаты второго тура президентских выборов в Бразилии 30 октября, в котором он не только, согласно официальным данным, набрал 49,1% голосов, проиграв Луле да Силве (50,9%), но даже успел признать свое поражение, вызывает недоуменные вопросы. Что случилось?
Представляется, что ответить на это вопрос можно только обратившись к перипетиям внутренней политики, но вовсе не крупнейшей страны Латинской Америки, с ее более чем 200-миллионным населением, а Соединенных Штатов, к длящейся там битве между демократами и республиканцами, «синими» и «красными», «партией осла» и «партией слона».
Не исключено, что главной причиной смены позиции все еще действующего президента Бразилии стали итоги промежуточных выборов в США, прошедших 8 ноября, на которых демократической администрации Белого дома ценой неимоверных усилий удалось остановить «красную волну» республиканцев, уступив им только нижнюю палату конгресса, сохранив контроль за сенатом и даже отобрав у «партии слона» губернаторские кресла в двух штатах.
Тем самым груженая золотом (долларами) «партия осла» добилась, надо сказать, весьма впечатляющего успеха, но при этом заставила своих оппонентов из «партии слона» максимально активизировать ее внешнеполитическую клиентуру, в которую, вне всяких сомнений, входил и Жаир Болсонару, этот «бразильский Трамп», избранный президентом страны в 2019 году, при полной поддержке тогдашней республиканской администрации 45-го президента США.
Кстати, точно так же в том же 2019 году президентом Украины стал Владимир Зеленский, «в одну калитку» победивший Петра Порошенко, личного и лучшего друга Джо Байдена, который не раз признавался, что в ранге вице-президента при Бараке Обаме общался с этим «кондитером» больше, чем со своей женой.
Весь мир обошли фото, на которых «сонному Джо» на встрече с украинским руководством в Киеве было предоставлено президентское место во главе стола, в то время как формальный президент Порошенко сидел по правую руку от него, в одном ряду с членами своего правительства. О приключениях в «незалежной», в том числе коррупционных, сына Джо Байдена, Хантера, здесь умолчим — они уже достаточно хорошо известны.
Иное дело, что Зеленский в президентской компании 2020 года фактически предал своего «благодетеля» Трампа, сыграв достаточно заметную роль в провальном для Трампа исходе его противостояния с Байденом.
В отличие от Зеленского и К°, Жаир Болсонару проявил себя достаточно лояльным «трампистом», а потому, по большому счету, не мог в ходе прошедших выборов рассчитывать на поддержку Белого дома в соперничестве с Лулой да Силвой (при всем уважении к этому весьма пророссийскому и «левому» бразильскому политическому лидеру, президенту Бразилии в 2003-2011 годах и политическому «отцу» своей сменщицы на этом посту Дилмы Русеф).
Так что внезапный демарш все еще действующего президента Бразилии вряд ли закончится успехом, но это дополнительная (и вполне ощутимая) гирька на чашу весов Республиканской партии в их противостоянии с оппонентами-демократами. Для нашей страны этот момент не имеет особого внешнеполитического значения, поскольку и да Силва, и Болсонару всегда выступали за развитие отношений с РФ, в том числе по линии БРИКС, не поддерживая антироссийские санкции «альянса демократий», но, поскольку здесь налицо связь с растущей внутриполитической напряженностью в США, объективно действия Жаира Болсонару, независимо от их конкретного результата, — в нашу пользу, поскольку снижают степень управляемости странами Латинской Америки из Вашингтона.
Впрочем, то же самое можно сказать про только что состоявшийся визит в Москву президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, в ходе которого не только были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества России с Островом Свободы, но и состоялось торжественное открытие памятника Фиделю Кастро, который был одним из самых ярких и харизматичных лидеров, более чем полувека противостоявших диктату Соединенных Штатов в Латинской Америке, которую в Вашингтоне, согласно пресловутой «доктрине Монро», считали и до сих пор привычно продолжают считать своей фактической колонией. Но ход истории неизбежно рассеет такие иллюзии.