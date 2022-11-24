Бразилию пишем, США в уме: почему Болсонару хотел оспорить результаты выборов

Так что внезапный демарш все еще действующего президента Бразилии вряд ли закончится успехом, но это дополнительная (и вполне ощутимая) гирька на чашу весов Республиканской партии в их противостоянии с оппонентами-демократами. Для нашей страны этот момент не имеет особого внешнеполитического значения, поскольку и да Силва, и Болсонару всегда выступали за развитие отношений с РФ, в том числе по линии БРИКС, не поддерживая антироссийские санкции «альянса демократий», но, поскольку здесь налицо связь с растущей внутриполитической напряженностью в США, объективно действия Жаира Болсонару, независимо от их конкретного результата, — в нашу пользу, поскольку снижают степень управляемости странами Латинской Америки из Вашингтона.