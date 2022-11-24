В Нижнем Тагиле велосипедист ударил сбитого мальчика по голове и сбежал

Жители Нижнего Тагила стали очевидцами вопиющего инцидента. Мужчина на велосипеде сбил школьника, а затем ударил его по голове и скрылся с места ДТП, сообщили уральские СМИ.
По опубликованной информации, происшествие случилось недалеко от школы №90. Группа детей стояла на тротуаре и о чем-то беседовала. В этот момент велосипедист наехал на одного из мальчиков, которому на вид было около шести-семи лет.
«Даже сложилось такое чувство, что он специально наехал на ребенка. Мальчик упал, ударившись. К нему на помощь тут же подлетели его друзья, и я в том числе. После того как ребенок поднялся, неадекватный велосипедист тут же ударил его прямо по голове!» — поделилась возмущением одна из горожанок.
После этого злоумышленник поспешил скрыться. Уезжая, он кричал детям нецензурные ругательства. Правоохранители на данный момент не комментировали ситуацию.