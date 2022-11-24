«Ешь гвозди»: Пригожин пошутил о требованиях к бойцам ЧВК «Вагнер»

Российский предприниматель Евгений Пригожин в шутливой форме рассказал о процедуре принятия новых бойцов в состав ЧВК «Вагнер».
Журналисты издания «Глас народа» после выпуска статьи о спецоперации на Украине поинтересовались, как можно попасть в состав группы и какими качествами должен обладать кандидат для вступления в ЧВК «Вагнер».
Евгений Пригожин в свою очередь иронично отметил, что бойцы должны обладать не только определенными моральными качествами, но и пройти спецподготовку.
«Ешь гвозди, дрочи наждачкой, утоляй жажду кровью, не выходи на улицу без кувалды и позвони по перечисленным ниже телефонам. После этого 3 месяца подготовки и ты получишь жетон, на котором написано "Ешь гвозди, дрочи наждачкой...". Извините, вернее "Кровь, Честь, Родина, Отвага"», — приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд».
Ниже представлены номера телефонов для желающих вступить в состав ЧВК «Вагнер»:
+7 (918) 095-40-16
+7 (988) 322-43-37
+7 (918) 095-39-01
+7 (985) 019-86-69
+7 (966) 176-05-91
Евгений Пригожин ранее рассказал о «последней гранате» представителей ЧВК «Вагнер». По его словам, если боец рискует попасть в плен к врагу, то он взрывает этот боеприпас.