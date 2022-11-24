Названы европейские страны, которые продолжают выдавать россиянам шенген

Путешественники из России по-прежнему могут получить шенгенскую визу в ряде консульств европейских государств. Названы наиболее лояльные к гражданам РФ страны.
Согласно статистике, в 2021 году более 536 тыс. заявлений на получение шенгена поступило именно от россиян. Сейчас самую лояльную политику оформления и выдачи виз для граждан РФ проводят Италия, Франция, Греция и Испания. Однако есть сложности с записью на прием в консульства.
Одной из основных сложностей в оформлении шенгена после приостановки действия соглашения между Россией и ЕС стало увеличение срока рассмотрения документов и выдачи виз до 45 дней. Также значительно вырос визовый сбор — с 35 до 80 евро.
Мир полон множеством прекрасных мест, которые лучше увидеть своими глазами, передает «Ридус». Россиянам перечислили удивительные курорты, на которых необходимо побывать каждому.