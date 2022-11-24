Названы европейские страны, которые продолжают выдавать россиянам шенген

Согласно статистике, в 2021 году более 536 тыс. заявлений на получение шенгена поступило именно от россиян. Сейчас самую лояльную политику оформления и выдачи виз для граждан РФ проводят Италия, Франция, Греция и Испания. Однако есть сложности с записью на прием в консульства.