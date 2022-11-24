Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Органы опеки забрали четверых детей из семьи замерзшей насмерть девочки в Бурятии

Происшествия
Органы опеки забрали четверых детей из семьи замерзшей насмерть девочки в Бурятии

В Бурятии из семьи замерзшей насмерть четырехлетней девочки изъяли ее сестер и братьев. Органы опеки поместили четверых детей в реабилитационный центр на 21 день. Об этом сообщает МК.

Инцидент произошел в поселке Кижингинского района. По информации издания, дошкольница в легкой одежде провела почти всю ночь на улице. Мать проснулась в 2:00 и, не обнаружив дочь, организовала поиски. Ребенка удалось найти спустя длительное время. Пострадавшую госпитализировали с переохлаждением, однако по пути в больницу юная пациентка скончалась.

Отца в момент трагедии не было дома, так как он работает вахтовым методом. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
гибель ребенка бурятия органы опеки
Военкоры ФАН
Лучшие в аду