Органы опеки забрали четверых детей из семьи замерзшей насмерть девочки в Бурятии

В Бурятии из семьи замерзшей насмерть четырехлетней девочки изъяли ее сестер и братьев. Органы опеки поместили четверых детей в реабилитационный центр на 21 день. Об этом сообщает МК.
Инцидент произошел в поселке Кижингинского района. По информации издания, дошкольница в легкой одежде провела почти всю ночь на улице. Мать проснулась в 2:00 и, не обнаружив дочь, организовала поиски. Ребенка удалось найти спустя длительное время. Пострадавшую госпитализировали с переохлаждением, однако по пути в больницу юная пациентка скончалась.
Отца в момент трагедии не было дома, так как он работает вахтовым методом. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.