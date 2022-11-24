Органы опеки забрали четверых детей из семьи замерзшей насмерть девочки в Бурятии

Инцидент произошел в поселке Кижингинского района. По информации издания, дошкольница в легкой одежде провела почти всю ночь на улице. Мать проснулась в 2:00 и, не обнаружив дочь, организовала поиски. Ребенка удалось найти спустя длительное время. Пострадавшую госпитализировали с переохлаждением, однако по пути в больницу юная пациентка скончалась.