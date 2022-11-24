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Военкор рассказал о попытке ВСУ пойти в атаку на двух экскаваторах

Армия
Военкор рассказал о попытке ВСУ пойти в атаку на двух экскаваторах

Российские военные продолжают уничтожать живую силу и технику ВСУ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

На одном из направлений украинские военные выехали на линию разграничения на двух экскаваторах и были уничтожены бойцами ВС РФ. Об этом рассказал военкор, автор Telegram-канала «Старше Эдды».

По мнению военкора, скорее всего строительная техника была доставлена на передовую для ведения инженерных работ. Видимо, произошла какая-то ошибка и экскаваторы оказались в зоне видимости российских военнослужащих, и как следствие были уничтожены.

«Это конечно не танк или БМП, но тоже интересно», — пишет Telegram-канал «Старше Эдды».

Сообщалось, что на Сватовском направлении солдаты ВСУ пытались пойти в атаку на нескольких квадроциклах с треугольными гусеницами.

Ранее телеканал «360» рассказал, что в среде иностранных наемников ВСУ растет недовольство низким уровнем зарплат, который сократился в последнее время в полтора раза.
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