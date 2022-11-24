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Гололед привел к ДТП в Амурской области

Происшествия
Гололед привел к ДТП в Амурской области

В областном управление ГИБДД рассказали о дорожном инциденте около Новопетровки.

По данным ведомства, автомобиль «УАЗ» на выезде из Новопетровки в сторону Свободного из-за сильного гололеда вылетел в кювет, а затем врезался в фонарь. Уточняется, что ЧП произошло на 65-м километре автотрассы «Благовещенск – Свободный», сообщает AmurInfo.

Отмечается, что водитель не справился с управлением транспортного средства. Он получил незначительные повреждения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.
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