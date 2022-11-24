Гололед привел к ДТП в Амурской области

По данным ведомства, автомобиль «УАЗ» на выезде из Новопетровки в сторону Свободного из-за сильного гололеда вылетел в кювет, а затем врезался в фонарь. Уточняется, что ЧП произошло на 65-м километре автотрассы «Благовещенск – Свободный», сообщает AmurInfo.