Депутаты Госдумы призвали Генпрокуратуру оценить эффективность системы ОСАГО

Одним из авторов инициативы стал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, страховые компании системно не выплачивают долю премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. Ее размер должен составлять не менее 80% от стоимости полиса.