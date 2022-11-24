Депутаты Госдумы призвали Генпрокуратуру оценить эффективность системы ОСАГО

Представители фракции «Справедливая Россия — За правду» направили открытое письмо на имя главы Генпрокуратуры РФ Игоря Краснова с просьбой изучить эффективность работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишут «Известия».
Одним из авторов инициативы стал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, страховые компании системно не выплачивают долю премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. Ее размер должен составлять не менее 80% от стоимости полиса.
«Аналогичное требование содержится и в указе ЦБ "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств": 77% премии идёт на обеспечение текущих страховых возмещений, 3% — на резервы по компенсациям, 20% — на администрирование процедур оформления страховки», — говорится в публикации.
Между тем Банк России в скором времени получит контроль над автоматизированной информационной системой (АИС), сообщает INFOX. Эта идея озвучивалась еще в 2015 году, но ее реализация откладывалась из-за ошибок в синхронизации баз данных ГИБДД.