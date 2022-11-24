Обозреватель Корнилов рассказал о череде увольнений репортеров на Западе за ложь о России

В странах коллективного Запада стали увольнять репортеров, которые создавали фейковые материалы о России. Об этом рассказал обозреватель Владимир Корнилов.
Речь идет об уходе из Associated Press репортера Джеймса Лапорты, который сославшись на «высокопоставленный источник в разведке США», он назвал ракеты российскими.
Также стало известно, что телеканал CNN захотел скорректировать редакционную политику. Его новый руководитель Крис Лихт вступил в должность, начав с «чистки» некоторых пропагандистов.
«Конечно, это совершенно не означает, что завтра западные СМИ вдруг "прозреют" и начнут писать полную правду о событиях на Украине. Но даже если они откажутся от столь очевидной и столь опасной для всего мира лжи о России, какую распространяли пропагандисты вроде Джеймса Лапорты или ведущих CNN, это уже будет значительным прогрессом», — пролил свет на массовые увольнения Корнилов в статье для РИА Новости.
Ранее американский предприниматель Илон Маск набросился на AP с обвинениями в распространении ложной информации о ракетах, приземлившихся на польскую территорию. Он оставил соответствующую запись на своей странице в Twitter.