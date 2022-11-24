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Небензя обвинил украинскую ПВО в разрушении жилых домов

Армия
Небензя обвинил украинскую ПВО в разрушении жилых домов

Расчеты противовоздушной обороны ВСУ несут прямую ответственность за удары по жилым домам в ряде украинских городов, включая Киев. Об этом заявил постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

Командование украинской армии размещает комплексы ПВО в жилой застройке, прикрываясь мирными гражданами. Такие действия киевского режима приводят к падению в густонаселенных районах зенитных ракет или их обломков, при этом ущерб наносится целям, которые Россия не собиралась поражать. Дипломат Василий Небензя сообщил об этом на заседании Совбеза ООН.
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