Маркетплейс Wildberries получит новое название

Команда дизайнеров работает над новым названием и логотипом онлайн-ретейлера Wildberries, сообщила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.
Известное название Wildberries планируют сократить до короткого WB. Глава маркетплейса назвала эту работу факультативной, поэтому конкретных сроков ребрендинга пока не объявляют, передает ТАСС.
«Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают», — заявила Бакальчук.
Пресс-служба Wildberries ранее опровергла сообщения об административном деле, возбужденном в отношении компании из-за так называемой торговли контрафактной продукции Adidas, сообщает «Ридус».