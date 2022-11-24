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Почему западная пресса так возненавидела Катар, обсудят в медиацентре «Патриот»

Спорт
Почему западная пресса так возненавидела Катар, обсудят в медиацентре «Патриот»

Сборная Японии одержала сенсационную победу над Германией в матче ЧМ-2022 в Катаре. Ранее сборная Аргентины не менее сенсационно проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022. При этом главной интригой чемпионата остаются запреты, веденные правительством Катара: на публичную демонстрацию символики ЛГБТ, пиво и другой алкоголь на стадионах, а также ограничения в одежде.

Что происходит с фаворитами на чемпионате в Катаре, почему они проигрывают? Что можно сказать о судействе на чемпионате — обоснована ли критика? Могла ли сборная России пробиться в своей группе на этот чемпионат и пройти дальше? Федерация футбола Дании готова выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) из-за запрета носить капитанские повязки OneLove — это действительно возможно? Почему глава Норвежского футбольного союза Лиза Клавенесен выступила против президента ФИФА Джанни Инфантино? Чем может закончиться инициатива Немецкого футбольного союза (DFB), который планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на ФИФА за запрет на радужные повязки? Атаки на ФИФА и Джанни Инфантино доказывают, что спорт и политика неразделимы? Когда в РФС перестанут слушаться окриков ФИФА и присоединят футбольные команды освобожденных территорий и Крыма к российскому чемпионату?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Константин Осипов, популярный петербургский обозреватель, публицист, телеведущий, член Международной ассоциации спортивной прессы.

Брифинг Константина Осипова состоится 24 ноября, в четверг, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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