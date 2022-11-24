Спецпредставитель президента Лаврентьев: за активизацией курдов в Сирии и Ираке стоят США

Активизация курдов в Сирии и Ираке в последнее время происходит неспроста. Такого мнения придерживается спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, стоит за этими случаями «опытный дирижер» в лице США, передает РИА Новости.
«То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в Иракском Курдистане — мы считаем, что это все-таки, наверное, не просто так», – уверен Лаврентьев.
Западные страны могут рассматривать Сирию как дополнительный фронт противостояния с Россией на фоне проведения специальной военной операции на Украине. США же в этом процессе главные, потому что они оказывают поддержку иранским курдам, настраивая их на протесты.